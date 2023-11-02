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В ФШР назвали дурью отказ украинских спортсменов от рукопожатий с россиянами

Гроссмейстер Смагин заявил о давлении на украинских спортсменов

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FIDE

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о рукопожатии украинского гроссмейстера Юрия Кузубова с россиянином Владиславом Артемьевым до и после их матча в рамках 7-го тура Grand Swiss. Смагин в комментарии «Газете.Ru» назвал это нормальным явлением, назвав дурью запрет украинским спортсменам пожимать руки россиянам и констатировал, что атлеты на Украине находятся под давлением.

«Как к этому может относиться нормальный человек? Конечно, положительно. Все эти дурацкие запреты высосаны из пальца, и я уверен, что все спортсмены, в том числе и украинские, в первую очередь, ориентируются на человеческие качества. Конечно, если от них с ножом у горла потребуют сделать какую-то формальность, они сделают.

Кузубов, кстати, вообще родился в Смоленске, потом переехал в Краматорск. Как шахматист прогрессировал. Хороший шахматист, вчера выиграл партию в хорошем стиле. Я этих запретов не понимаю и надеюсь, что в будущем и украинские, и российские спортсмены такой дурью, как отказ от рукопожатий, заниматься не будут.

Мы понимаем, что многие спортсмены на Украине находятся под огромным давлением. Всегда надо смотреть индивидуально. Кто-то может послать руководство, кому-то, к сожалению, приходится следовать каким-то дурацким принципам. В любом случае, ситуация совершенно абсурдная. Что мешает пожать руки, просто признавая, что с другой стороны находится такой же спортсмен, как и ты? Я этого в принципе не понимаю, особенно как бывший спортсмен. Да, наверное, обсуждения таких тем интересны журналистам, политикам. Но, объективно оценивая ситуацию, мы понимаем, что все это жутко политизировано. Надеюсь, потихоньку это будет сходить на нет, тем более, здравых людей значительно больше», — заявил Смагин.

Кузубов одержал победу над Артемьевым, играя белыми. Двое лучших участников Grand Swiss получат право выступить на турнире претендентов.

Ранее стало известно, что грозит футболистам украинского клуба за отказ пожать руку россиянину в ЛЧ.

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