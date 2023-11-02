Бывший президент «Спартака» выступил против женщин в футболе

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии «Матч ТВ» выразил мнение, что женщины не должны заниматься сугубо мужскими видами спорта, такими как футбол или тяжелая атлетика.

«Я против женщин в футболе. У меня это не вызывает никаких положительных эмоций. Но глядя на то, как судья работал на матче «Спартак» — «Краснодар», подумал: «Господи, уж лучше стабильная женщина‑арбитр, чем нестабильный мужчина». Она бы даже лучше справилась в этом игре.

Я против такого вида эмансипации. Художественная гимнастика — это спорт для женщин. Тяжелая атлетика и футбол — для мужчин», — заявил Червиченко.

1 ноября московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счетом 3:0 в домашнем матче шестого тура группового этапа Кубка России. Голами в матче отметились Наир Тикнизян, Антон Миранчук и Владислав Сарвели.

Встречу обслуживала бригада судей во главе с Верой Опейкиной.

Ранее были названы игроки «Спартака», с которыми клубу нужно расстаться.