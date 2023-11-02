Интервью с Александром Емельяненко назвали худшим в карьере

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова в интервью «Лента.ру» назвала свое интервью с Александром Емельяненко полезным опытом в карьере.

«Возможно, я изначально была предвзята к Емельяненко. Но как можно быть непредвзятой, когда читаешь его предыдущие интервью, знаешь его бэкграунд, а он в первом же ответе на твой вопрос говорит, что по утрам дома слушает молитвы. И ты не понимаешь, он тебя троллит или еще что-то.

Если бы знала заранее, что интервью пойдет так, то это вряд ли бы что-то изменило. Все приходит с опытом, а интервью с Емельяненко было одним из первых в моей журналистской деятельности. Это была полезная практика. Хорошо, что такой больше нет. Не знаю, что нужно сделать, чтобы переплюнуть мои ощущения от того разговора. Хуже уже не будет», — заявила Янькова.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

42-летний боец с начала июня находится в реабилитационном центре Ингушетии.

Ранее российского бойца ММА задержали с неизвестным веществом.