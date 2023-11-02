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Тутберидзе: меня подташнивало, когда Загитова стирала ноги в кровь

Тутберидзе: фигуристка Загитова стирала ноги в кровь, готовясь к Олимпиаде-2018

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РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказала, что фигуристка Алина Загитова стирала ноги в кровь во время подготовки к Олимпийским играм 2018 года.

«У Алины ноги в олимпийский сезон были стерты в кровь настолько, что меня подташнивало, когда она вынимала ногу из ботинка. Но я ей об этом не говорила. Потому что если ты дашь понять, что это плохо, то она может не найти в себе силы дальше терпеть. Как она это терпела, я не понимаю», — сказала Тутберидзе.

В активе Загитовой победа на Олимпиаде-2018, золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

Ранее Тутберидзе объяснила, почему Александра Трусова и Евгения Медведева не выиграли золото ОИ.

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