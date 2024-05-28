США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах

Американские власти считают, что принятие в Грузии закона об иноагентах помешает евроинтеграции республики. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на пресс-конференции, передает ТАСС.

«США осуждают данный шаг», — отметил он.

По словам Миллера, принятия документа отдалило Грузию от пути евроинтеграции. Он подчеркнул, что правящая партия «Грузинская мечта» проигнорировала «евроатлантические устремления грузинского народа».

Руководитель пресс-службы Госдепа обратил внимание, что все эти действия ставят под угрозу отношениям США и Грузии. Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен собирался ввести визовые ограничения в отношении тех, кто «подрывает демократические процедуры и институты в Грузии».

28 мая парламент Грузии провел заседание, в ходе которого было преодолено вето главы государства на закон об иностранных агентах. За окончательное принятие документа проголосовали 84 из 150 депутатов.

Ранее в парламенте Грузии в ходе заседания по закону об иноагентах облили депутата.