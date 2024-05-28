Украина подписала соглашение о безопасности с еще одной европейской страной

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали в Лиссабоне соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, рассчитанное на десять лет. Об этом сообщается на сайте офиса главы украинского государства.

Согласно сообщению, данный документ предусматривает выделение Португалией Украине военной помощи на 126 млн евро в текущем году.

Также португальская сторона подтвердила участие в международной коалиции истребителей F-16, морской коалиции, а также в программах закупки боеприпасов крупного калибра для Украины и усилиях по разминированию ее территории.

28 мая Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, которое предполагает выделение финансовой помощи Киеву в размере 977 млн евро, а также поставку американских истребителей F-16.

Накануне Испания и Украины заключили договор о безопасности. Документ предусматривает в том числе военные поставки ракет Patriot и танков Leopard на сумму 1,129 млн евро.

Ранее Дания и Украина подписали соглашение по гарантиям безопасности.