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В России сохранится налоговый режим для самозанятых

Минфин: в России до 2028 года сохраняется налоговый режим для самозанятых

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России сохраняется налоговый режим для самозанятых, ставки по нему остаются на прежнем уровне до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Как заявили в министерстве, сейчас в России, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС), зарегистрировано почти 10 млн самозанятых граждан.

«В законе о самозанятости было закреплено условие о том, что в течение десяти лет ставки налога на самозанятых изменяться не будут (ФЗ от 27.11.2018 N 422-ФЗ) – таким образом, данное обещание остается в силе», — отметили в ведомстве.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В мае каждый пятый опрошенный самозанятый или ИП заявил, что уверен в уменьшении доходов на фоне приближающегося сезона отпусков. При этом треть (33%) микро-предприятий не прогнозируют отрицательную динамику. Такие данные следуют из результатов опроса исследовательского центра Консоль.Про, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

До этого сообщалось, что за 2023 год самозанятые в России задекларировали доход в размере 1,4 трлн рублей.

Ранее россиянам назвали минусы самозанятости.

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