Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силуанов раскрыл секрет конкурентоспособности российской налоговой системы

Силуанов: налоги в РФ останутся конкурентными на фоне других стран

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Налоги в России после повышения ставок останутся конкурентными на мировом фоне. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

«Даже после повышения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими странами», — отметил министр.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он обратил внимание, что в российском обществе давно уже поднимался вопрос о социальной справедливости, которую дает прогрессивная шкала налогообложения.

Накануне стало известно, что в России изменится налог на доходы физлиц. Граждане, чей доход составляет от 2,4 млн до 5 млн рублей в год, будут платить налог в размере 15%. Минфин также пояснил, как россияне с детьми выиграют от налоговых изменений. Речь идет о семьях, среднедушевой доход которых на члена семьи ниже 1,5-кратного прожиточного минимума – 319 194 рубля в год на человека в условиях 2025 года.

Ранее Госдума предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат.

Все новости на тему:
Налоговые изменения
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами