Силуанов раскрыл секрет конкурентоспособности российской налоговой системы

Налоги в России после повышения ставок останутся конкурентными на мировом фоне. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

«Даже после повышения ставок налоги в России останутся конкурентными по сравнению с другими странами», — отметил министр.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он обратил внимание, что в российском обществе давно уже поднимался вопрос о социальной справедливости, которую дает прогрессивная шкала налогообложения.

Накануне стало известно, что в России изменится налог на доходы физлиц. Граждане, чей доход составляет от 2,4 млн до 5 млн рублей в год, будут платить налог в размере 15%. Минфин также пояснил, как россияне с детьми выиграют от налоговых изменений. Речь идет о семьях, среднедушевой доход которых на члена семьи ниже 1,5-кратного прожиточного минимума – 319 194 рубля в год на человека в условиях 2025 года.

Ранее Госдума предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат.