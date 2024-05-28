«Зенит» обвинили в хождении по краю

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин оценил победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявив, что клуб рисковал лишиться чемпионства. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» прошелся по краю, и это едва не стоило ему чемпионства. Для «Зенита» в итоге удачно все сложилось. В последнем туре и он сам у «Ростова» выиграл, и «Краснодар» победил «Динамо». «Зенит» пощекотал нервы себе и своим болельщикам. Но бывает так, что один раз проскочишь, а другой – уже нет», — заявил он.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью или проиграл.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее тренер «Зенита» рассказал, уйдут ли бразильцы из клуба.