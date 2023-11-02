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Футболиста «Урала» отказались сравнивать с Богом

Президент «Урала» Иванов заявил, что хавбека Ишакова нельзя сравнивать с Богом

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал сравнение уровня игры футболиста команды Ильи Ишкова с аргентинским форвардом Лионелем Месси и Богом. Слова Иванова передает «Советский спорт».

«Конечно, я не согласен с этим мнением. Если Илья забил гол, то это не значит, что он бог футбола. Да, очень хороший футболист, но ему нужно расти. Мы очень надеемся на Ишкова. Он парень молодой, потенциал у него есть. Дай Бог, чтобы все получилось, и у него все срослось», — сказал Иванов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Ишаков принял участие в 12 матчах, в которых забил один мяч. Он является воспитанником «Урала» и выступает за основную команду с прошлого сезона. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Ишакова составляет €300 тыс.

Ранее сообщалось, что Иванову грозит дисквалификация за критику судей.

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