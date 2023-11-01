Бывший футболист «ПСЖ» назвал позором вручение Месси «Золотого мяча»

Бывший футболист парижского «ПСЖ» Жером Ротен назвал позором решение вручить форварду «Интер Майами» Лионелю Месси «Золотой мяч», передает RMC Sport.

«Это позор. Конечно, это позор. Я считаю, что выиграть «Золотой мяч» должен был Холанд. Слишком мало показателей, по которым Месси был лучшим в сезоне», — сказал Ротен.

30 октября Месси получил «Золотой мяч». Церемония вручения состоялась в Париже в театре «Шатле». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Этот приз стал для капитана сборной Аргентины восьмым по счету в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче.

20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

Ранее легендарный футболист заявил, что Месси незаслуженно получил «Золотой мяч».