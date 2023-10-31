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«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче Кубка России

Гол Сергеева принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов» в Кубке России

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Сегодня, 31 октября, состоялся матч группового этапа Пути Российской премьер-лиги Кубка России между петербургским «Зенитом» и самарскими «Крыльями Советов». Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась победой команды с берегов Невы со счетом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

На 60-й минуте счет в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев, но взятие ворот было отменено из-за игры рукой в атаке. На 87-й минуте Сергеев забил без нарушения правил и установил окончательный счет.

Таким образом, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы C, заработав 14 очков. Команда Сергея Семака обеспечила себе выход в плей-офф турнира. «Крылья Советов» замыкают таблицу, имея в активе три балла. Команда потеряла шансы на выход из группы.

Ранее была названа основная проблема «Зенита».

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