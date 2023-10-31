Отец Большунова рассказал, что снаряд упал во двор его дома

Отец трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова заявил, что во двор его дома в Брянской области прилетел снаряд. Слова Большунова передает «Чемпионат».

«Жить там на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли. Мы сейчас живем в Брянской области, но в другом месте», — сказал Большунов.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее норвежские лыжники обвинили олимпийского чемпиона Большунова во лжи.