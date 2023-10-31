Известный хоккеист поделился впечатлениями от России после возвращения из США

Голкипер красноярского клуба ВХЛ «Сокол» Антон Худобин, который ранее выступал в НХЛ, поделился впечатлениями от российских городов после возвращения из Северной Америки. Его слова передает «РБ Спорт».

«Города меняются в лучшую сторону, обстраиваются, появляются новые жилищные комплексы, торговые комплексы, парки. В таких городах, как Набережные Челны, Ижевск и Орск, я вообще был первый раз в жизни. Нормальные провинциальные города, где люди работают и отдыхают», — заявил Худобин.

В минувшем сезоне Худобин был обменян из «Даллас Старз» в «Чикаго Блэкхокс» и провел один матч в Национальной хоккейной лиге. В НХЛ он также успел сыграть за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз», «Анахайм Дакс». Свою карьеру он начал в магнитогорском «Металлурге», а в локаутном сезоне-2012/13 он сыграл 26 встреч за мытищинский «Атлант».

В сезоне-2019/2020 голкипер дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, где в серии «Старз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг».

Ранее бразильский футболист сравнил Россию со своей страной.