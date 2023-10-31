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Тренер заявил, что тюрьма испортила карьеру Кокорина

Тренер Божович заявил, что для таланта Кокорина бессмысленно играть на Кипре

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arisfc.com

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович в комментарии Sport24 заявил, что форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин до сих пор не может вернуться на свой уровень.

«Ситуация с тюрьмой оказала большое влияние на Кокорина. Он до сих пор не смог восстановиться и вернуться на свой уровень, поэтому и не заиграл в Италии. Может, и вернул бы кондиции, но ни у кого нет терпения ждать. Играть на Кипре — абсолютно бессмысленно для его таланта. Он мог сделать больше, но такова судьба — ничего не поделаешь. Еще года три сможет играть на высоком уровне», — заявил специалист.

Летом 2022 года итальянская «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

К началу нового сезона россиянин готовился вместе с «Фиорентиной». Он успел сыграть в матче Лиги конференций, а затем снова был отдан в аренду «Арису».

Ранее Кокорина сравнили с чемпионом мира.

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