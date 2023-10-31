Слуцкий может возглавить зарубежный клуб

Бывший наставник московского ЦСКА, казанского «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий является одним из кандидатов на пост главного тренера казахстанского клуба «Актобе». Об этом сообщает Metaratings.

По информации издания, Леонид Слуцкий и наставник сборной Казахстана Магомед Адиев входят в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе» в случае ухода нынешнего тренера команды Андрея Карповича.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время московский клуб трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в армейской команде и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы.

Последним местом работы Слуцкого стал «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не тренирует, однако очень активно принимает участие в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

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