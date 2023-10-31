Кокорина сравнили с чемпионом мира

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович высказался о таланте форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Саша полностью не реализовал свой потенциал и должен был играть в больших клубах. Выбрал Россию, когда подписывался с «Зенитом», хотя мог раньше уехать в Европу — такие предложения на дороге не валяются. Он похож на Антуана Гризманна. У них взрывная техника, оба шустренькие», — заявил специалист.

Гризманн выступает за «Атлетико». Вместе с мадридцами футболист выигрывал Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также доходил до финала Лиги чемпионов. В составе сборной Франции Гризманн побеждал на чемпионате мира и в Лиге наций.

Летом 2022 года итальянская «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. На Кипре не раз говорили о желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне.

К началу нового сезона россиянин готовился вместе с «Фиорентиной». Он успел сыграть в матче Лиги конференций, а затем снова был отдан в аренду «Арису».

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