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Был объявлен обладатель «Золотого мяча»

Нападающий Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2023 года

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Agustin Marcarian/Reuters

30 октября прошла 67-я церемония вручения премии «Золотой мяч». Ее обладателем стал аргентинский нападающий Лионель Месси. Теперь в его коллекции стало восемь трофеев.

По версии СМИ, в тройку главных кандидатов на борьбу за трофей входили Лионель Месси («Интер Майами»), Эрлинг Холланд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»). Но именно аргентинца называли главным фаворитом.

Претенденты были оглашены 6 сентября 2023 года. Стоит отметить, что в список номинантов не вошел обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал французский нападающий Карим Бензема.

Ранее стало известно, какое место занял Хвича в голосовании за «Золотой мяч».

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