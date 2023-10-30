Черчесов о Джикии: играть должны не болонки, а приносящие результат футболисты

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с капитаном московского «Спартака» Георгием Джикией, который не попадает в стартовый состав команды. Его слова передает «Матч ТВ».

«Когда игрок с определенным характером «колючий», надо воспринимать его таким, какой он есть. На поле должны играть не болонки, а спортсмены, которые приносят результат. В таком клубе и в футболе в частности невозможно, чтобы не было трений.

Есть дрессировщик в цирке. Один тренирует тигров, другой болонок. Точнее, дрессирует. Это разные вещи, но они оба — дрессируют. Я бы посоветовал успокоиться всем, расслабиться», — сказал Черчесов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 13 возможных. Контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

После 13 туров РПЛ «Спартак», набрав 20 очков, делит шестое место с «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом». В 13-м туре подопечные Гильермо Абаскаля уступили «Факелу» со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что капитан «Спартака» сломал ребро.