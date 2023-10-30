Смолов рассказал, что тренер «Динамо» кидается бутылками в раздевалке

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал об эмоциональности главного тренера столичного клуба Марцела Лички, вспомнив, что по ходу текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) специалиста захлестывали эмоции в раздевалке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«По ходу этого сезона уже несколько раз было такое, но это нормально. У всех эмоции, мы все живые люди. Это помогает взбодрить команду. Бутылки летали, но ни в кого не попало», — заявил Смолов.

Футболист также добавил, что перед началом совместной работы специалист предупредил игроков о своей эмоциональности.

45-летний тренер возглавил бело-голубых в июне 2023 года. Он подписал с клубом контракт на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении определенных условий.

«Динамо» после 13 туров чемпионата России набрало 21 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В последнем туре подопечные Лички на своем поле сыграли с екатеринбургским «Уралом» и одержали победу со счетом 2:1.

Ранее Личка заявил, что давление испытывает работник «Пятерочки», а не тренеры.