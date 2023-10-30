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Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен обновил рекорд «Формулы-1»

Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен обновил рекорд «Формулы-1» на Гран-при в Мексике

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Global Look Press

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Мексике, который прошел на автодроме имени братьев Родригес.

Победа на этапе стала для трехкратного чемпиона мира 16-й в сезоне. Он обновил рекорд по этому показателю. В 2022 году он одержал 15 побед.

Ферстаппен — нидерландский автогонщик, он — трехкратный чемпион мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Также Ферстаппен является рекордсменом по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1» — в 2023 году он десять раз подряд выиграл этапы.

На Гран-при Мексики команда «Ред Булла» усилила охрану Ферстаппена, поскольку его освистали на подиуме после победы на Гран-при США в Остине. Издание F1-Insider написало, что, предположительно, это сделали фанаты мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, которые считают Ферстаппена виновным в слабых результатах партнера по команде.

Второе место на этапе Гран-при В Мексике занял британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших Шарль Леклер на «Феррари».

Ранее «Макларен» установил рекорд «Формулы-1».

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