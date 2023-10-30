Овечкин пытался помешать сопернику оформить гол, играя без клюшки

«Сан-Хосе Шаркс» повел в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз».

«Шаркс» открыли счет в матче на 12-й минуте игры. Защитник «Сан-Хосе» Тай Эмберсон справа от синей линии сделал наброс на ворота, но шайба, отрикошетив, полетела мимо. Следом она от лицевого бортика отскочила на пятачок, откуда ее добил в ворота Люк Канин. В момент эпизода российский нападающий «столичных» Александр Овечкин оказался без клюшки, однако попытался не дать Эмберсону совершить наброс.

В матче перерыв после первого периода. Счет — 1:0 в пользу «Шаркс».

28 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Миннесоты Уайлд» Овечкин отметился результативной передачей. Всего в текущем сезоне на счету россиянина две заброшенных шайбы и четыре ассиста. Его команда одержала всего три победы в семи матчах.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее в США встали на защиту Овечкина.