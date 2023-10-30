Медведева назвали монстром после поражения в финале турнира в Вене

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что не видит ничего страшного в поражении российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в финале турнира ATP-500, который прошел в Вене. Его слова приводит ТАСС.

«Было много прекрасных длинных розыгрышей, что говорит о том, что оба игрока находятся в прекрасной физической форме, просто монстры. Возможно, Даниил где-то неправильно играл позиционно. Если бы он принимал мячи чуть ближе к корту, я думаю, ему было бы проще играть», — заявил Чесноков.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков. Он является лучшим из россиян. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

В полуфинале Медведев обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность игры составила 1 час 45 минут. Синнер в своем полуфинале обыграл россиянина Андрея Рублева со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP, в пяти сумел добиться победы. 8 октября Медведев сенсационно проиграл представителю США Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае со счетом 6:7, 2:6.

Ранее Медведеву посоветовали не напрягаться.