Поражение «Спартака» от «Факела» назвали тренерским

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Максим Деменко высказался о причинах поражения красно-белых от «Факела» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В беседе с «Газетой.Ru» он назвал это поражение тренерским, упрекнув наставника москвичей Гильермо Абаскаля в том, что он не внес в состав необходимые коррективы.

«Не сказать, что «Спартак» не бился — ребята старались. Но «Факел» за счет мотивации и при поддержке болельщиков, конечно, был более эмоционален, игроки хотели доказать, что могут победить «Спартак». Естественно, они были мотивированы. А у «Спартака» все равно виноват тренер. Он же все видел, даже за час до игры он мог сделать перестановки, выпустить более фактурных футболистов. Получается, это тренерское поражение. Да, у ребят были ошибки. «Спартак» не забивает, и Воронеж еще больше старается. Да, мяч застревал, была борьба — все мы так раньше играли. А тренер же, в любом случае, все видит.

И вот здесь я был разочарован. Когда ты видишь проблемы при такой погоде, понятно, что нужна борьба — что и сделал штаб «Факела». Ничего сверхъестественного, и физически «Спартак» не проиграл. А тактически воронежцы соперников смяли. Плюс, мы все равно видим ошибки у игроков «Спартака». Тот же Бабич: ну как можно было так высоко ногой играть? Он уже проиграл позицию. Такие ошибки и приводят к пенальти, к удалениям. Хотя у «Спартака» были моменты, он мог забивать», — считает Деменко.

«Спартак» на выезде проиграл «Факелу» со счетом 0:2. Первый мяч красно-белые пропустили с пенальти — он был назначен за фол со стороны защитника Срджана Бабича, который за это нарушение получил вторую желтую карточку и покинул поле. С 11-метровой отметки отличился Евгений Марков. Автором второго мяча воронежцев стал Максим Максимов.

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