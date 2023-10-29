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Игру «Спартака» назвали полной импотенцией

Экс-футболист Корнеев об игре «Спартака»: это полная импотенция

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Алексей Куденко/РИА Новости

Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев не понимает, почему руководство «Спартака» не увольняет Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Абаскаля нужно было уже давно убирать! То, что мы видим сейчас в исполнении «Спартака», — это полная импотенция, не только в игре, но в эмоциях и менталитете! «Спартак» выглядит, как средняя команда, которая ни на что не претендует! Не понимаю, чего ждет руководство!» — сказал Корнеев.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

28 октября в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на выезде проиграл воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Голами отметились Руслан Магаль (с пенальти) и Максим Максимов. На 70-й минуте был удален защитник москвичей Срджан Бабич.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в Черкизово.

Ранее в руководстве «Факела» назвали «Спартак» бесхарактерной командой.

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