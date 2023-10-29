«Аталанта» приняла решение о будущем Миранчука

В руководстве «Аталанты» обсуждается вариант ухода Алексея Миранчука из команды в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

Как утверждает источник, рассматривается вариант с арендой футболиста в другой клуб. Сторону игрока не устраивает текущее положение Алексея в команде, при этом его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива», подписав контракт на 4,5 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Новый сезон россиянин начал в «Аталанте». Миранчук провел за команду четыре матча во всех турнирах. Последний раз полузащитник появлялся на поле в игре против «Дженоа» 22 октября.

После девяти матчей чемпионата Италии «Аталанта», набрав 16 очков, идет на шестом месте. 30 октября команда встретится с «Эмполи».

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