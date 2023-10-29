Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов в комментарии «Чемпионату» заявил, что расстроился из-за поражения красно-белых от воронежского «Факела» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Раccтраиваешьcя от каждого поражения, неважно, дома или на выезде. Про «Cпартак» говорили как про претендента на чемпионcтво, который броcает перчатку «Зениту». Обидно, что эта иллюзия очень быcтро развалилаcь. На данный момент «Cпартаку» и Копперфилд не поможет. По качеcтву игры «Зенит» и «Краcнодар» cегодня намного выше», — заявил Титов.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре красно-белые сыграют со столичным «Локомотивом», а «Факел» померится силами с грозненским «Ахматом».

Ранее «Спартак» призвали не воспринимать как чемпионов.