В «Спартаке» рассказали о будущем Абаскаля в команде после поражения от «Факела»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля после поражения от «Факела» в матче чемпионата России. Слова Малышева передает «Чемпионат».

«Надо дальше работать еще усерднее и думать, как выиграть следующие матчи. Абаскаль не будет уволен. До зимы? На данный момент ничего не поменялось, Гильермо — главный тренер «Спартака», — сказал Малышев.

Игра прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 70-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Форвард воронежского клуба Евгений Марков реализовал заработанный пенальти и вывел свою команду вперед. На 84-й минуте нападающий Максим Максимов увеличил преимущество хозяев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этого матча «Факел» поднялся на две позиции и теперь с 15-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» остается на четвертой строчке с 20 баллами.

Ранее в «Спартаке» заявили, что больше не общаются с прессой.