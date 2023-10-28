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Чемпион мира по боксу провел битву взглядов с Криштиану Роналду

Британский боксер Тайсон Фьюри провел битву взглядов с Криштиану Роналду

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Британский боксер Тайсон Фьюри провел битву взглядов с легендарным футболистом сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Сегодня, 28 октября, Фьюри проведет поединок с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Перед боем британский боксер встретился с Криштиану, чтобы пообщаться.

Поединок состоится в Эр-Рияде. Он пройдет в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.

Фрэнсис Нганну в январе 2022 года на турнире UFC 270 победил француза Сириля Гана единогласным решением судей. В его активе 17 побед в смешанных единоборствах при трех поражениях.

В сентябре Фьюри заявил, что Нганну заработает около $10 млн за эту схватку.

Ранее Нганну похвастался подарком от Роналду за €120 тысяч.

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