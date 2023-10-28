Федору Емельяненко бросили вызов

Бразильский экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джуниор дос Сантос рассказал о желании провести бой с россиянином Федором Емельяненко. Его слова передает Sport24.

«Я готов! Погнали, Федор! Это была бы честь для меня. Я огромный фанат Федора Емельяненко. Если говорить о величайших бойцах всех времен, нельзя забывать об этом парне. Этот парень — нечто особенное», — заявил бразилец.

39-летний Джуниор дос Сантос провел 32 боя в смешанных единоборствах (ММА) и одержал 22 победы.

5 февраля этого года Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в рамках турнира Bellator 290. Поединок завершился в первом раунде. Рефери остановил встречу на третьей минуте. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

В январе 2019 года спортсмены уже встречались в октагоне. Тогда представитель США победил на 35-й секунде. Всего в ММА российский атлет провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее брат Федора Емельяненко одержал победу на турнире в Москве.