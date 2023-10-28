Украинский боксер заявил, что не хочет делить ринг с россиянами

Украинский боксер Александр Захожий не стал драться с россиянином Арсланбеком Махмудовым в андеркарте вечера Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на YouTube-канал «МАЙК ТАЙСОН».

Отмечается, что он отказался от боя против Махмудова с гонораром в 400 тыс. долларов.

«Не хочу делить с ними один ринг. Была возможность драться сейчас в Саудовской Аравии. Также предложили драться с Кузьминым в декабре, но я сказал, что с кем угодно, но не с россиянами. Отказывался от этих боев, потому что сейчас это не актуально», — заявил Захожий.

Поединок Фьюри — Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде. Он пройдет в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.

Фрэнсис Нганну в январе 2022 года на турнире UFC 270 победил француза Сириля Гана единогласным решением судей. В его активе 17 побед в смешанных единоборствах при трех поражениях.

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