Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинский боксер заявил, что не хочет делить ринг с россиянами

Украинский боксер Захожий отказался от боя с россиянином Махмудовым в Эр-Рияде

close
100%
Imago/Torsten Helmke/Global Look Press

Украинский боксер Александр Захожий не стал драться с россиянином Арсланбеком Махмудовым в андеркарте вечера Тайсон ФьюриФрэнсис Нганну. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на YouTube-канал «МАЙК ТАЙСОН».

Отмечается, что он отказался от боя против Махмудова с гонораром в 400 тыс. долларов.

«Не хочу делить с ними один ринг. Была возможность драться сейчас в Саудовской Аравии. Также предложили драться с Кузьминым в декабре, но я сказал, что с кем угодно, но не с россиянами. Отказывался от этих боев, потому что сейчас это не актуально», — заявил Захожий.

Поединок Фьюри — Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде. Он пройдет в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисору. Он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.

Фрэнсис Нганну в январе 2022 года на турнире UFC 270 победил француза Сириля Гана единогласным решением судей. В его активе 17 побед в смешанных единоборствах при трех поражениях.

Ранее Нганну похвастался подарком от Роналду за €120 тысяч.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий