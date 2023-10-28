Теннисисту Медведеву посоветовали не напрягаться

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев посоветовал не напрягаться Даниилу Медведеву на турнире в Вене, передает «Советский спорт».

«У Медведева скоро итоговый турнир, где надо будет выложиться по максимуму. Так что в Вене нужно не перенапрягаться. Держать в уме будущее», — сказал Тарпищев.

В четвертьфинале турнира в Вене Медведев одолел Карена Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 17 минут. Медведев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Хачанова девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Медведев занимает третье место, набрав 7 355 очков. Он является является лучшим из россиян. Хачанов идет на 16-м месте (2 340 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 045 очков).

Ранее Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Вене.