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Бывший футболист «Спартака» призвал Абаскаля определиться с составом

Экс-футболист Деменко: Абаскаль не боится экспериментировать

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко прокомментировал для «Газеты.Ru» выступление московского «Спартака», заявив, что главному тренеру команды Гильермо Абаскалю пора определиться со своими основными полузащитниками.

«У «Спартака» есть такие моменты действительно, что ничего непонятно. Но мне, честно говоря, нравится Абаскаль. Вот как бы его ни ругали. Понятно, что проиграй «Спартак» ЦСКА и сыграй вничью с «Пари НН», об Абаскале мы, может быть, уже и не говорили бы. Мне нравится, что он не боится экспериментировать. Но, честно говоря, 12-й тур — уже как-то надо определиться. Вроде в защите есть определенность, в атаке мы все равно знаем, что есть Промес, Соболев, какие бы с ним ни были проблемы. А вот в полузащите постоянная ротация. С одной стороны, Абаскаль сказал футболистам, что у него будут играть сильнейшие на сегодняшний день. И он дает практику всем. Кто знал, что в последнем матче он поставит и Литвинова, и Игнатова, и Пруцева? И команда очень хорошо сыграла с «Пари НН», а это очень хорошая команда», — считает Деменко.

«Спартак» после победы над «Пари НН» поднялся на четвертое место турнирной таблицы Российской премьер-лиги, отставая на восемь очков от лидирующего «Краснодара». В 13-м туре РПЛ красно-белые сыграют в Воронеже с «Факелом».

Ранее бывший тренер сборной России по футболу назвал свою зарплату.

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