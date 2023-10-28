Гендиректор «Ахмата» рассказал, заставляют ли футболистов смотреть бои Чимаева

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Ахмед Айдамиров рассказал, что рад победе Хамзата Чимаева над Камару Усманом в со-главном поединке UFC 294, передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, смотрел бой Хамзата. Хоть он и представляет Эмираты, но это наш боец. Смотрим ли всей командой такие бои? Нет. У всей команды разные интересы. Нет никаких обязательств», — сказал Айдамиров.

21 октября Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда. Чимаев победил судейским решением. Всего на счету бойца стало 13 поединков, во всех из них он одержал победу. Чимаев занимает четвертую строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

Главным поединком вечера стала встреча россиянина Ислама Махачева и австралийца Алекса Волкановски. Победа осталась за российским бойцом. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул.

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