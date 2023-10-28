Менеджер Усика намекнул на то, что Александр подал документы на ВНЖ в Испании

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, отреагировал на слухи о том, что спортсмен подал документы на получение вида на жительство в Испании, передает Top Rank.

«Мы запланировали тренировочный лагерь для Усика, который пройдет в Европе. Александр прибудет в Эр-Рияд из Испании. Упс, я сказал это вслух. Я сдал этот секрет», — сказал Красюк.

В конце августа Усик одолел британца Даниэля Дюбуа. Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде он отправил соперника в нокдаун — Дюбуа не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе.

Ранее Усик заявил, что отстраняется от новостей о своей стране.