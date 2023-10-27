Немецкий клуб расторгнет контракт с поддержавшим Палестину футболистом

Немецкий клуб «Майнц» расторгнет контракт с нидерландским вингером команды Анваром Эль-Гази из-за его публикации в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

После обострения палестино-израильского конфликта 7 октября Эль-Гази в своих социальных сетях опубликовал пост в поддержку Палестины. После этого футболист был отстранен от тренировок с командой даже несмотря на то, что удалил свою публикацию. Как утверждает источник, «Майнц» хотел, чтобы игрок принес извинения, но тот заявил руководству, что выступает за мир и гуманность. Сообщается, что 27 октября вингер уже был проинформирован о прекращении сотрудничества.

Эль-Гази выступает за «Майнц» с сентября 2023 года. Его последним клубом был «ПСВ». До этого он играл в Англии за «Эвертон» и «Астон Виллу», во Франции за «Лилль» и за «Аякс» в Голландии.

На счету Эль-Гази два матча в составе сборной Нидерландов.

Помимо Эль-Гази поддержку народу Палестины ранее выразил французский нападающий Карим Бензема.

Ранее в Европарламенте осудили поддержавшего ХАМАС Бензема.