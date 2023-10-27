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В Госдуме считают, что «Спартак» должен тренировать российский специалист

Член ОКР Жуков выступил за то, чтобы «Спартак» тренировал спартаковец

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков признался, что у него масса вопросов к работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке». Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне не очень нравится, как играет «Спартак». Убирать или нет Абаскаля, это вопрос к руководству. Но осенью команда играет не очень хорошо — скажем прямо.

По составу вообще масса вопросов к Абаскалю. Он не ставил Литвинова, который один из лучших. Еще и с Соболевым конфликт.

Я всегда за то, чтобы команду тренировал спартаковец. Мне больше нравится, когда наши тренеры работают, которые истинные спартаковцы», — сказал Жуков.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

В 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 2:0. Голами отметились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. После 12 туров красно-белые делят четвертое место в турнирной таблице с «Локомотивом» (по 20 очков). Лидирует по-прежнему «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 28 очков. Вторым идет «Зенит», который обыграл самарские «Крылья Советов» и сместил команду на третье место.

Ранее сообщалось, что Промес не поехал со «Спартаком» на матч против «Факела».

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