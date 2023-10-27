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В РФС заявили, что организацию могут исключить из ФИФА

Генсекретарь РФС Митрофанов: есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, какие есть варианты у организации кроме как остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) или перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдет. Произойдет после признания организацией новых территорий? Это может произойти и по другим обстоятельствам. Все варианты реагирования были составлены», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла пять товарищеских встреч. С осени 2022 года рассматривался вопрос о переходе в АФК.

Ранее Тихонов призвал отнять у футбола 70% финансирования.

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