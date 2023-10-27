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Российская чемпионка ОИ рассказала, как вылечилась от рака

Чемпионка ОИ Бобровникова: рак просто развернулся и ушел после финала ЧР

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Reuters

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова рассказала об эмоциях от финального матча чемпионата России против ЦСКА, который, по ее словам, помог вылечиться от рака. Ее слова передает «Матч ТВ».

«День моего последнего матча! Это была решающая игра [с ЦСКА] в плей‑офф за золото чемпионата России. Они выиграли и сделали мне, можно сказать, такой подарок. Это был длинный день, который я буду помнить всю жизнь! Тот день, мне кажется, был переломным, потому что столько счастья и эмоций позитивных я испытала, что, думаю, после того дня у меня просто не осталось никаких опухолей, рак просто развернулся и ушел!», — сказала Бобровникова.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Бобровникова стала чемпионкой в составе сборной России, в финале обыграв представительниц Франции. Через четыре года она стала серебряным призером Игр: россиянки уступили француженкам.

Спортсменка начинала свою карьеру в «Кубани», а затем поиграла в клубах чемпионата Сербии и Италии. С 2012 года Бобровникова представляет «Ростов-Дон».

В июне 2015 года девушка вышла замуж за итальянца Федерико. 13 ноября 2018 года родила дочь, которую назвали Ариа.

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