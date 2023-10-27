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Отъезд капитана «Спартака» в Европу назвали фантастикой

Экс-футболист Корнеев назвал фантастикой переход Джикии в зарубежный клуб

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что Абаскаль показывает своими решениями отсутствие заинтересованности в капитане команды Георгии Джикии. Его слова передает Metaratings.

«Если посмотреть со стороны, то будущее Джикии в «Спартаке» очень туманное. С игроком нет должного общения, ситуация поставлена на самотек.

Не думаю, что Джикия останется. Абаскаль уже давно кричит своими решениями, что он не нужен. Одно из них — приобретение Бабича.

Что касается отъезда Джикии в зарубежный чемпионат, то это звучит на уровне фантастики на данный момент!» — сказал Корнеев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 11 возможных. Контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

После 12 туров РПЛ «Спартак», набрав 20 очков, делит четвертое место с «Локомотивом». В 13-м туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Факелом» на выезде.

Ранее Джикию назвали пройденным материалом.

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