Цитату российского бойца разместили на стене штаб-квартиры UFC

Цитату российского бойца, чемпиона в легком весе Ислама Махачева разместили на стене штаб-квартиры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Об этом сообщает Knockouts and Tapouts в своих социальных сетях.

«Что означает титул чемпиона? Что ты лучший в мире. А звание лучшего в мире предполагает, что тебе все равно, кто стоит напротив в октагоне. Что я должен был сказать? Нет? Никогда. Так что погнали», — написано на одном из помещений UFC.

О желании разместить цитату российского бойца на здании института UFC первым заявил глава организации Дана Уайт.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Россиянин заработал за победу на турнире около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284.

Ранее сообщалось, что Махачев возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий.