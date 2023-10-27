Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цитату российского бойца разместили на стене штаб-квартиры UFC

Цитата Махачева была размещена на стене штаб-квартиры UFC

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Цитату российского бойца, чемпиона в легком весе Ислама Махачева разместили на стене штаб-квартиры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Об этом сообщает Knockouts and Tapouts в своих социальных сетях.

«Что означает титул чемпиона? Что ты лучший в мире. А звание лучшего в мире предполагает, что тебе все равно, кто стоит напротив в октагоне. Что я должен был сказать? Нет? Никогда. Так что погнали», — написано на одном из помещений UFC.

О желании разместить цитату российского бойца на здании института UFC первым заявил глава организации Дана Уайт.

21 октября Махачев в главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Предыдущая встреча между ними также завершилась победой Махачева. Россиянин заработал за победу на турнире около $2 млн. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски на турнире UFC-284.

Ранее сообщалось, что Махачев возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий