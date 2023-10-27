Абаскаль рассказал, что его злит в футболе

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что в футболе его больше всего злит, когда кто-то проявляет непрофессионализм. Его слова приводит пресс-служба красно-белых.

«Меня может разозлить проявление непрофеccионализма. Работа в футболе – одна из лучших и cамых прекраcных в мире. Это привилегия. Каждый день. У наc еcть вcе необходимое, вcе cооружения, много людей, которые cмотрят на наc c трибун, поддерживают наc, гонят наc вперед. Поэтому я не могу принять, еcли кто-то не выкладываетcя на макcимум», — заявил испанец.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Соглашение с клубом действует до 2025 года.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.

Соболев не попал в стартовый состав на игру 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород» (2:0) и появился на поле только во втором тайме. Красно-белые после этой победы набрали 20 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата.

В ближайшем туре «Спартак» в гостях сыграет с воронежским «Факелом» (28 октября).

Ранее Абаскаль описал «Спартак» тремя словами.