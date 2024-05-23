Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар намекнул ему на повторение судьбы Фицо

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на фоне дискуссии вокруг законопроекта об иностранных агентах зарубежные политики не стесняются открытого шантажа, и один из еврокомиссаров в телефонном разговоре намекнул ему на возможное повторение судьбы премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение. Его слова приводит телеканал Imedi.

По словам Кобахидзе, «даже на фоне длительного шантажа угроза, озвученная во время телефонного разговора с одним из еврокомиссаров, была удивительной».

«В частности, в разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут применить после преодоления вето на закон о прозрачности, и перечисляя эти меры, он упомянул: «Посмотрите, что случилось с Фитцо, и вам следует быть очень осторожными», — заявил премьер-министр Грузии.

15 мая министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, а также Исландии прибыли в Грузию, где выступили на оппозиционном митинге.

В связи с этим председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили назвал грубым вмешательством во внутренние дела Грузии выступление министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси против закона об иностранных агентах.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Ранее в Грузии назвали никчемными угрозы Блинкена из-за закона об иноагентах.