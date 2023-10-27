В России не удивлены выходом Рублева на Итоговый турнир ATP

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев признался, что его не удивила квалификация Андрея Рублева на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его слова приводит «Советский спорт».

«Удивлен ли я? Вовсе нет. Скажу даже, что это читалось. Андрей отлично проводит этот сезон, демонстрирует теннис очень высокого класса. Насчет его шансов на самом турнире давайте поговорим позже. Будет жеребьевка, будет видно», — заявил Тарпищев.

Рублев квалифицировался на Итоговый турнир после победы над итальянцем Маттео Арнальди (7:5, 6:3) в матче 1/8 финала турнира в Вене. Рублев отобрался на Итоговый турнир в четвертый раз подряд. Лучшим результатом россиянина в этом соревновании пока является выход в полуфинал в 2022 году, где Рублев уступил норвежцу Касперу Рууду.

Рублев в октябре проиграл финал «Мастерса» Хуберту Хуркачу из Польши. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8), причем на тай-брейке россиянин вел со счетом 5:2. Российский теннисист второй раз в сезоне играл в финале турнира серии «Мастерс». В апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

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