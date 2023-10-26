«Ливерпуль» добился разгромной победы в матче Лиги Европы

Закончился матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между английским «Ливерпулем» и французской «Тулузой». Встреча, которая прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:1.

На девятой минуте счет в матче открыл форвард хозяев Диого Жота. На 16-й минуте нападающий «Тулузы» Тийс Даллинга сравнял счет на табло. Полузащитник «Ливерпуля» Ватару Эндо вывел свою команду вперед на 30-й минуте. Через четыре минуты нападающий англичан Дарвин Нуньес удвоил преимущество хозяев. На 65-й минуте хавбек «Ливерпуля» Райан Гравенберх довел счет до разгромного. Отметим, что этот мяч был забит после того, как Нуньес не попал в пустые ворота и угодил в штангу. В добавленное ко второму тайму время Мохамед Салах забил пятый мяч «Ливерпуля» и установил окончательный счет.

Таким образом, «Ливерпуль» продолжает возглавлять турнирную таблицу группы E, набрав девять очков в трех матчах. «Тулуза» располагается на третьей строчке, заработав четыре балла.

Ранее сообщалось, что российский футболист попал в сборную Европы.