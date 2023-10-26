Россиянин назван самым опасным бойцом в UFC

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Том Аспинэлл поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Сергеем Павловичем в рамках турнира UFC 295. Слова Аспинэлла передает ТАСС.

«Как я уже говорил, он самый опасный боец в UFC. У меня не так много времени на подготовку, но я готов доказать, что я лучший. Это та история, к которой я всегда стремился», — сказал Аспинэлл.

Поединок пройдет 12 ноября.

Сергей Павлович идет на рекорде 18-1 в смешанных единоборствах. Свое единственное поражение он потерпел в первом же бою в UFC пять лет назад, когда встретился с бразильцем Алистаром Оверимом. После этого россиянин выиграл в ведущем промоушене мира шесть поединков подряд, причем во всех шести одерживал победу нокаутом в первом раунде.

На счету Аспинэлла 13 побед и три поражения в ММА, при этом в UFC он тоже идет на рекорде 6-1. Свое единственное поражение в промоушене он потерпел два года назад от американца Кертиса Блэйдса.

Ранее Аспинэлла назвали слишком неудобным для Павловича.