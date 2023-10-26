Стало известно, за что Лионель Месси может получить «Золотой мяч»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси получит «Золотой мяч» за победу на чемпионате мира в Катаре. Слова Селюка передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я думал, что седьмой «Золотой мяч» — это венец карьеры Месси, но сейчас он может получить восьмую награду в связи с тем, что выиграл чемпионат мира. Победа на мундиале бьет определенные рекорды результативности других игроков», — сказал Селюк.

Церемония награждения пройдет в Париже 30 октября. У Лионеля Месси на данный момент семь «Золотых мячей», у Криштиану Роналду — пять.

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира сборная Аргентины с Месси в составе переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. Месси отметился забитым мячом. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга, один из ударов на счету Месси (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы, Месси реализовал свою попытку.

По итогам турнира его признали лучшим футболистом.

Ранее президент «Легиона» Шамиль Лахиялов заявил, что Месси заслужил «Золотой мяч» за победу на ЧМ-2022.