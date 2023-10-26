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Россия намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу

Генсек РФС Митрофанов: хотим подать заявку на чемпионат Европы 2036 и 2040 годов

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что Россия готова подать заявку на проведение Евро-2036 или турнир 2040 года. Слова Митрофанова передает «Матч ТВ».

«Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент», — сказал Митрофанов.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Недавно Великобритания и Ирландия получили право провести европейское первенство 2028 года, а Италия и Турция — турнир 2032 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В осенней паузе сборная России провела две встречи. Сначала в Москве со счетом 1:0 был обыгран Камерун, а после на стадионе турецкого отеля подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Кении. Встреча завершилась со счетом 2:2. Сборная России отыгралась на 89-й минуте.

Ранее в 2023 году национальная команда России дважды сыграла с молодежной сборной Египта (U21) — один раз вничью (1:1), а второй раз проиграла (1:2). Также подопечные Карпина победили Ирак (2:0) и сыграли вничью с Катаром (1:1) и Ираном (1:1).

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, что ему не понятно, как клубы из Белоруссии могут интегрироваться в чемпионат России по футболу.

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Футбол. Чемпионат России
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