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В РФС не понимают, какие клубы из Белоруссии могут выступать в РПЛ

Глава РФС Дюков не понимает, какие белорусские клубы могут играть в РПЛ

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РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что ему не понятно, как клубы из Белоруссии могут интегрироваться в чемпионат России по футболу. Слова Дюкова передает РИА Новости.

«Мы не получали предложений ни от Минспорта, ни из Белоруссии. У меня сейчас нет информации по формату РПЛ, или как будет называться эта лига после включения белорусских клубов. Я не понимаю, какие клубы могут принять участие в нашем турнире и по какому принципу предлагается допустить их к участию в соревнованиях», — сказал Дюков.

Сейчас таблицу чемпионата Белоруссии возглавляет минское «Динамо», в активе которого 57 очков после 23 проведенных матчей. На втором месте идет «Неман», который за 23 игры заработал 52 балла. Тройку лучших замыкает набравший по итогам 22 встреч 39 очков «Торпедо-БелАЗ».

Действующим чемпионом Белоруссии является солигорский «Шахтер», чемпионом России — петербургский «Зенит».

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в РФС рассказали об искренних намерениях УЕФА по отношению к российским футболистам.

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Футбол. Чемпионат России
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