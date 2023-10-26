Экс-тренер «Ростова» рассказал, что может стать для него сюрпризом в игре с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в преддверии матча команды 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» поарассуждал о том, может ли ничья устроить желто-синих. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, от чего это зависит, а также рассказал, что может удивить его в игре «Ростова».

«Устроит ли «Ростов» ничья? Это будет зависеть от игры. При определенной игре и ничья будет хороша. После победы «Ростову» стало полегче, возможно, напряжение как-то спало. Как бы то ни было, ростовчане будут играть, как и раньше — высокий прессинг, который они постоянно используют от матча к матчу. Не думаю, что у «Ростова» что-то кардинально изменится. Хотя если изменится, и будет какой-то сюрприз «Локомотиву», для меня будет неожиданностью, что они успеют что-то сделать», — заявил Балахнин.

Матч между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится в субботу, 28 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Алексей Сухой. Подопечные Валерия Карпина с 13 очками идут на 10-м месте, «Локо» набрал 20 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Балахнин заявил, что Дзюба постарается насолить Карпину.